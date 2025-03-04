«Воспитательный процесс может и не помочь»

Владимир Зеленский отказывается извиняться за перепалку в Белом доме. Администрация США, в свою очередь, требует от президента Украины изменить подходы, откровенно предупреждая о негативных последствиях. Между тем основной кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц обвинил американского лидера Дональда Трампа в намеренной эскалации спора с Зеленским. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ситуация чревата серьезным кризисом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Последующие несколько суток после эпохальных переговоров в Белом доме проходят под знаком увещевания Владимира Зеленского. Можно еще назвать это воспитательным процессом. Дональд Трамп и его окружение в роли злого следователя недвусмысленно намекают, что без последствий его поведение не останется и даже требуют публичных покаяний на камеру. Европа по-дружески готова помогать столько, сколько нужно, деньги выделяют и предлагают помириться с президентом США. Ибо без Вашингтона Старый Свет помочь своему союзнику, конечно, может, но этого будет явно недостаточно, скажем так.

Президент Украины отвечает, что никого не оскорбил, и не понимает, за что извиняться. Фраза также претендует на то, чтобы попасть в историю.

CNN попытался подсчитать, сколько раз Зеленский благодарил Америку: получилось красивое число 33 или около того. Проблема лишь в том, что в основном эти слова были адресованы администрации Байдена. В понимании нового руководства США это, возможно, еще больше ухудшает и без того непростое положение украинского лидера.

Впрочем, вернемся в Европу. Хочется обратить внимание на крайне жесткое заявление основного кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца. Он фактически обвинил Дональда Трампа в преднамеренной эскалации конфликта с Зеленским и вспомнил, как вице-президент Джей Ди Вэнс, посещая Мюнхен, не особо выражал уважение ни ему, ни действующему главе правительства Олафу Шольцу, зато сумел откровенно поговорить с лидером «Альтернативы для Германии» госпожой Вайдель.

Лидер ХДС/ХСС не собирается в ближайшее время встречаться с Трапом и, соответственно, посещать Соединенные Штаты, только после назначения на пост федерального канцлера. Кроме того, он попенял европейским коллегам, что те фактически оттеснили Берлин от международных переговоров, в том числе по Украине. А на прошедшем саммите в Лондоне во время фотографирования разместили господина Шольца позади всех, на задворках. И это тоже неуважение. Вместе с тем, по словам Мерца, нужно сделать все, чтобы удержать американский контингент в Европе.

Вот и Германия, судя по всему, не прочь стать великой. Старый Свет в ожидании нового лидера.

Сможет ли им стать Фридрих Мерц, сложно сказать. Однако можно предположить, что большой затяжной конфликт не выгоден в первую очередь Дональду Трампу, который обещал добиться мира в предельно короткие сроки. А здесь получается, что противостояние расширяется и переходит на новые уровни, и Зеленский тоже пытается показать зубы. К слову, воспитательный процесс может и не помочь. В общем и целом предчувствие большого кризиса остается.

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Дмитрий Дризе