В Оренбурге возбудили уголовное дело из-за падения наледи с крыши на девушку

В Оренбурге возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Поводом послужило травмирование 24-летней девушки, на которую упала с крыши наледь. Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

По данным ведомства, 25 февраля наледь упала с крыши дома на ул. Ленинской, когда девушка выходила из подъезда. В результате ее госпитализировали с травмой головы.

В рамках уголовного дела дадут правовую оценку действиям сотрудников организаций и коммунальных служб, ответственных за уборку снега и наледи с крыши дома.

Руфия Кутляева