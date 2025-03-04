Ночью над Черноземьем сбили несколько беспилотников

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 18 беспилотников, в том числе три над Воронежской областью и по одному над Белгородской и Курской. Об этом сообщили в Минобороны.

Воронежский губернатор Александр Гусев уточнил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал, последствий на земле нет. С 20:36 3 марта до 4:52 4 марта в регионе действовала угроза удара дронов.

В оперштабе Курской области подтвердили информацию оборонного ведомства. Белгородские власти пока не прокомментировали атаку.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова