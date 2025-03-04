В Башкирии сервисом по самозапрету на кредиты воспользовались 42 тысяч человек

За два дня в Башкирии сервисом по самозапрету на кредиты воспользовались 42,7 тыс. человек, сообщает Минцифры. В целом по России заявления подали 1,7 млн человек. Чаще всего сервисом пользовались в Москве (351 тыс. человек), Санкт-Петербурге (143,9 тыс. человек) и Московской области (112,3 тыс. человек).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

У подавших заявление на самозапрет в кредитной истории появляется специальная отметка, при наличии которой банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заем.

Майя Иванова