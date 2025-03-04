На участке теплосети по ул. Герцена в Пензе ведутся сварочные работы

Утром 4 марта ресурсники рассказали, что на участке теплосети по ул. Герцена в Пензе, где вчера выявили повреждение, проводятся сварочные работы. Соответствующая информация появилась в Телеграм-канале компании «Т Плюс».

Как только сварочные работы завершатся, специалисты приступят к заполнению системы водой. Ремонт идет полным ходом.

Информация о проблеме на теплосети по ул. Герцена поступила вечером 3 марта. Из-за повреждения отопления и горячей воды на время лишились 20 жилых домов по улицам Суворова, Плеханова, Ухтомского и Луначарского.

Павел Фролов