ФК «Сочи» сыграл вничью с «Соколом»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 22-го тура Первой лиги поделил очки с саратовским «Соколом». Встреча закончилась со счетом 0:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК Сочи Фото: ФК Сочи

В первом матче после зимней паузы сочинские футболисты встречались с «Соколом» из Саратова. Команды в течение матча создали ряд опасных моментов, но привести их в забитые мячи никому не удалось. В итоге ничья 0:0.

После 22 матчей в Первой лиге сочинские футболисты имеют в активе 38 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. В следующем туре «Сочи» сыграет на «Фиште» 9-го марта с «Уралом» из Екатеринбурга.

Евгений Леонтьев