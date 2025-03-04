Сочи и Санкт-Петербург возглавили топ направлений для бронирования отелей

В марте Сочи и Санкт-Петербург разделили первое месте в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт и культурная столица собрали по 16% мартовских бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Сочи путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,8 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения — 3 тыс. руб.

Москва заняла второе место в рейтинге популярных направлений для бронирований отелей. Столица собрала 10% бронирований. Средняя продолжительность поездки — три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,5 тыс. руб.

Красная Поляна замыкает топ-3 направлений для мартовских бронирований. Горнолыжный курорт собрал 3% бронирований. На Красной Поляне путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 9,2 тыс. руб.

В топ направлений для бронирования отелей также попали и другие города Краснодарского края. Анапа заняла четвертое место. На курорте путешественник бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,9 тыс. руб.

Геленджик занял девятое место. Средняя продолжительность отдыха на курорте — четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,3 тыс. руб.

Мария Удовик