В Астрахани будут судить сотрудника колонии за получение взятки

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани завершил расследование уголовного дела о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) в отношении сотрудника исправительной колонии регионального УФСИН. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, в апреле минувшего года фигурант пронес на территорию колонии четырем осужденным девять мобильных телефонов. За это родственники отбывающих наказание передали ему взятки в 100 тыс. руб.

В пресечении преступной деятельности были задействованы сотрудники региональных СК, УФСБ и УФСИН. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов