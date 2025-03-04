В Ярославле на Лескова построят многоярусные гаражи

В Ярославле начнется строительство многоярусных гаражей на улице Лескова во Фрунзенском районе. Министерство строительства региона выдало разрешение на первый этап проекта, который включает возведение блочно-модульной котельной мощностью 12 мегаватт. Об этом сообщает Yarnews.

Разрешение на строительство выдано 21 февраля 2025 года и будет действовать до 21 июня того же года. Ранее проект прошел экспертизу, положительное заключение которой зафиксировано в реестре с 3 февраля 2025 года.

Застройщиком проекта выступает ООО «Специализированный застройщик «Первый ЖБИ». Строительство будет вестись на участке площадью 9654 квадратных метра, расположенном в микрорайоне №2 жилого района Дядьково. Кадастровая стоимость земли составляет 10,4 млн руб., а вид разрешенного использования — хранение автотранспорта.

Антон Голицын