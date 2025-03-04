Сегодня, 4 марта, на территории республики ожидается небольшой снег, в дневные часы местами слабая метель. Ветер южный, юго-восточный 6–11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Температура воздуха днем составит от 0 до –5 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани днем также ожидается небольшой снег и местами слабая метель. Ветер юго-восточный 6–11 м/с, местами порывами до 14 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит от 1 до 3 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица.

Артём Дергунов