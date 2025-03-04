Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег
Сегодня, 4 марта, на территории республики ожидается небольшой снег, в дневные часы местами слабая метель. Ветер южный, юго-восточный 6–11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Температура воздуха днем составит от 0 до –5 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани днем также ожидается небольшой снег и местами слабая метель. Ветер юго-восточный 6–11 м/с, местами порывами до 14 м/с.
Максимальная температура воздуха днем составит от 1 до 3 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица.