В Кузбассе осудят преступную группу за оказание незаконных медуслуг

Центральный райсуд Кемерова рассмотрит уголовное дело в отношении 10 жителей Кузбасса и гражданина Сирийской Арабской Республики о незаконном оказании платных медицинских услуг. Всего установлено 13 эпизодов преступления, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2022-го 28-летний иностранец вместе с жительницей Новокузнецка организовали преступную группу, которая за денежное вознаграждение на дому оказывала услуги по выводу из абстинентного синдрома. Для этого фигуранты дела привлекли еще девять местных жителей.

Обвиняемые ставили пациентам капельницы с сильнодействующими и психотропными веществами без проведения диагностики. Препараты мошенники покупали в аптеках по фиктивным рецептам. Для легализации незаконного бизнеса организаторы преступной группы подделали договор о трудоустройстве со своими подельниками. Уточняется, что ни у кого из фигурантов дела не было медицинского образования. «Ими были изготовлены фиктивные сертификаты специалистов, дипломы о профессиональной переподготовке по специальности "наркология"»,— говорится в сообщении.

Преступников задержали в марте 2023 года. Им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), подделке рецептов на получение сильнодействующих веществ (ч. 2 ст. 238 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1, 4 ст. 228.1 УК РФ), покушении на незаконный сбыт психотропных веществ (ч. 2 ст. 234 УК РФ), а также подделке рецептов, дающих право на получение психотропных веществ (ст. 233 УК РФ).

Александра Стрелков