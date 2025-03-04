«Енисей» в пятисетовом матче уступил белгородским волейболистам

Красноярский «Енисей» последним из сибирских волейбольных клубов сыграл матч 29-го тура российского чемпионата. На своей площадке он уступил одному из лидеров, белгородскому «Белогорью» со счетом 2:3 (21:25, 26:24, 22:25, 25:23, 13:15).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ

Самыми результативными игроками в составе хозяев стали доигровщик Семен Дмитриев и диагональный Роман Мурашко. Они набрали по 18 очков. «Говорят, что пятая партия — это лотерея. У “Белогорья” удачно вернулся в игру Аль Хачдади, очень чисто сыграл и все забил. И всю игру нам не давала покоя подача Чжана. Мы с ней много мучились, и в пятой партии, хоть он не так сильно подал, но мы на нервах не справились с этим, мяч улетел в другую сторону — это очко разницу и сыграло в дальнейшем»,— привел сайт «Енисея» комментарий старшего тренера команды Юрия Маринина.

Ранее в 29-м туре новосибирский «Локомотив» с таким же счетом 2:3 уступил в гостях «Зениту-Казань». Кемеровский «Кузбасс», в свою очередь, обыграл на домашней площадке «Динамо-Урал» (Уфа) 3:0.

Результаты тура внесли серьезные изменения в верхнюю часть турнирной таблицы. Новосибирские железнодорожники с 60 очками опустились на четвертое место, пропустив вперед «Белогорье» и московское «Динамо», набравших по 61 очку. Впереди с большим отрывом идет «Зенит-Казань». В чемпионате командам осталось провести по одному матчу.

Валерий Лавский