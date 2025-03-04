В Ростовской области за ночь уничтожено десять беспилотников

За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников, в том числе десять — над территорией Ростовской области. Об этом сообщает министерство обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Еще три БПЛА было сбито над Воронежской областью, два – над Самарской и по одному — над территориями Курской, Белгородской и Астраханской областей.

В Ростовской области из-за атаки произошло несколько пожаров, однако они были оперативно потушены. В ходе происшествий никто не пострадал.

Кристина Федичкина