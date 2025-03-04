Возникшие из-за атаки БПЛА пожары в Ростовской области потушены

В Чертковском районе Ростовской области оперативно потушили пожары, начавшиеся после падения беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА загорелись нефтепровод и склад на территории промышленного объекта. В результате происшествий никто не пострадал.

Как сказано в сообщении господина Слюсаря, жители региона начали обнаруживать обломки беспилотников в окрестностях. Он напомнил, что приближаться к беспилотникам и их частям опасно. «Сразу же сообщайте о найденных предметах в экстренные службы по телефону 112. Берегите себя!»,— написал глава региона.

Кристина Федичкина