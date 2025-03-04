Жителя Копейска задержали за продажу двух тысяч аккаунтов мошенникам

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Челябинской области совместно с УФСБ задержали 19-летнего жителя Копейска, подозреваемого в неправомерном использовании компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). За несколько месяцев он продал 2,2 тыс. аккаунтов мошенникам, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным МВД, копейчанин приобретал сим-карты и с помощью некоторых манипуляций менял на них номер или приобретал дополнительные номера. К ним он «привязывал» создаваемые аккаунты. С августа 2024 года он продал 2,2 тыс. аккаунтов в различных мессенджерах, которыми далее пользовались мошенники. В ходе обыска по месту проживания задержанного полицейскими изъяты восемь сотовых телефонов, 527 использованных сим-карт, Wi-Fi роутер и оборудование для активации сим-карт. В отношении жителя Копейска решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Виталина Ярховска