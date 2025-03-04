В Ростовской области ликвидировали возникшие после атаки БПЛА возгорания

Возгорания, которые возникли ночью в результате атаки БПЛА в Чертковском районе, были оперативно ликвидированы дежурными расчетами, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«К счастью, никто из людей не пострадал. Без пострадавших и последствий на земле обошлось и отражение воздушной атаки в небе над Новошахтинском»,— написал врио глава региона в своем Telegram-канале.

Господин Слюсарь также сообщил, что в дежурные службы обратились жители Верхнедонского района. Они обнаружили в окрестностях хутора Павловский обломки упавшего в поле беспилотника самолетного типа. В течение дня специалисты обследуют и обезвредят эту находку, добавил глава региона.