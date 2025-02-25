Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области за неделю выросла на 9%

В Тюменской области на восьмой неделе 2025 года наблюдался рост заболеваемости ОРВИ на 9% по сравнению с предыдущей неделей, но эпидемические пороги не превышены в никакой возрастной группе, сообщил региональный Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За последние четыре недели доля вирусов гриппа увеличилась. Преобладают вирусы гриппа А (H1N1), среди негриппозных — риновирусы. На восьмой неделе отмечено увеличение доли гриппа В, который протекает в легкой форме и составляет более 50% от всех случаев. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за этот период снизилась на 24%.

Напомним, в период с конца 2024 года по начало 2025 года заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе снизилась на 48%.

Ирина Пичурина