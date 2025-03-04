Мастеров сцены в Республике Алтай поощрят званием «Народный артист»

Власти Горного Алтая учредили почетное звание «Народный артист Республики Алтай». Как сообщается на сайте правительства региона, госнаграда направлена на «повышение значимости и престижа профессии артиста в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», с инициативой учреждения звания «Народный артист Республики Алтай» в декабре прошлого года к главе региона Андрею Турчаку обратился руководитель местного отделения Союза театральных деятелей РФ Вадим Деев.

Антон Вебер