SpaceX отменила тестовый запуск своей лунной ракеты

Компания SpaceX отменила восьмой тестовый запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, запланированный на вторник в 02:30 по московскому времени. Об этом сообщили представители компании.

Решение об отмене было принято за 40 минут до старта, причины не раскрываются.

Ранее ракета уже запускалась семь раз. Из них четыре полета в прошлом году успешно завершились. Последний запуск 17 января завершился неудачей: вторая ступень ракеты не вышла на орбиту, а Starship взорвался после отделения носителя.