Трамп: сделка по минералам не мертва, но Зеленский должен быть более благодарным

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам «не мертва», но для украинскому президенту Владимиру Зеленского нужно быть «более благодарным» за оказанную ему поддержку.

«Я думаю, он должен быть более благодарным, потому что эта страна (США) поддерживала его в самые сложные моменты»,— сказал господин Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете.

Вместе с тем новые подробности по сделке он обещал раскрыть вечером 4 марта — в это время у президента США запланировано выступление перед Конгрессом. «Мы выступим с речью, вы, вероятно, слышали об этом. Завтра вечером, я дам вам знать завтра вечером»,— сказал господин Трамп.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения 28 февраля, но после перепалки с Дональдом Трампом в самом начале встречи прервал визит. Впоследствии господин Зеленский говорил, что несмотря на конфликт в Белом доме, украинские власти готовы принять соглашение США по природным ресурсам.