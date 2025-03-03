Fox News: США ожидают от Владимира Зеленского извинений на камеру

Власти США ожидают публичных извинений от президента Украины Владимира Зеленского после скандальных переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне. Только после этого можно будет вернуться к соглашению с Украиной по редкоземельным металлам, сообщает Fox News со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Pool / AP Фото: Toby Melville / Pool / AP

По его словам, продвижение в переговорах по сделке невозможно, пока господин Зеленский не выступит перед камерами с извинением «за свое поведение в Овальном кабинете».

28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания соглашения по минеральным ресурсам. После публичной перепалки с Дональдом Трампом украинский президент был вынужден покинуть Вашингтон досрочно. Подписание сделки между странами сорвалось.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Металл раздора».