Ковочному прессу Уралмашзавода отказали в статусе памятника

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области приняло решение не включать ковочный пресс Уралмашзавода в перечень выявленных объектов культурного наследия, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Решение об отказе подписано начальником областного Управления госохраны Евгением Рябининым.

Кузнечно-прессовый цех усилием 10 тыс. т был создан в 1927 году в кузнечно-прессовом цехе УЗТМ. В 1932 году стал самым крупным отделением Уралмашзавода. Прессовое отделение было введено в 1934 году. В годы Великой Отечественной войны на этом прессе изготавливали детали для орудий и самолетов.

За включение объекта в реестр памятников выступали общественники, однако управление приняло отрицательное решение.

Полина Щуцкая