Кассира петербургской поликлиники осудили за присвоение почти 12 млн рублей

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам условно, а также к испытательному сроку на аналогичный период кассира СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» Маргариту Шляхтич. Она признана виновной по делу о незаконном присвоении 11,9 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили 3 марта в объединенной пресс-службе городских судов.

Согласно материалам дела, с ноября 2020 по февраль 2023 года подсудимая присваивала наличные, поступавшие в кассу учреждения за оказание платных медицинских услуг. Также кассир оставляла себе деньги, которые передавали ей коллеги, не знающие о ее преступных намерениях. Для сокрытия нарушений Шляхтич подделывала кассовые ордера.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что замглавы конструкторского бюро «Технолог» в Петербурге отправили в СИЗО по делу о мошенничестве.

Артемий Чулков