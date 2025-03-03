В Казани станция метро «Козья Слобода» задымилась от скачка напряжения

В результате скачка напряжения на станции казанского метро «Козья Слобода» произошло задымление соединительной муфты на внешних кабельных сетях. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Пассажиры вызвали пожарных. Со станции было эвакуировано 300 человек. Пострадавших в инциденте нет. Сейчас станцию метро снова открыли для пассажиров. Движение было восстановлено после проверки специалистов МЧС.

Ранее движение поездов осуществлялось на всех станциях метро, но составы проезжали «Козьей Слободы».

Дарья Сайфиева