В Казани станция метро «Козья Слобода» задымилась от скачка напряжения
В результате скачка напряжения на станции казанского метро «Козья Слобода» произошло задымление соединительной муфты на внешних кабельных сетях. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
Пассажиры вызвали пожарных. Со станции было эвакуировано 300 человек. Пострадавших в инциденте нет. Сейчас станцию метро снова открыли для пассажиров. Движение было восстановлено после проверки специалистов МЧС.
Ранее движение поездов осуществлялось на всех станциях метро, но составы проезжали «Козьей Слободы».