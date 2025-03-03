На учете в центрах занятости Ростовской области состоят 5,9 тысячи человек

По данным на 1 января 2025 года на учете в центрах занятости населения Ростовской области состояло 5,9 тыс. безработных граждан. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,3% от численности рабочей силы. Средняя продолжительность регистрируемой безработицы – 3,3 месяцев.

Почти 60% безработных, зарегистрированных в центрах занятости — женщины. Почти 53% всех безработных являются жителями села. 44% безработных — граждане в возрасте 35-49 лет, 9,5% — в возрасте от 16 до 29 лет.

Кристина Федичкина