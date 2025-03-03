В Краснодаре утвердили партийный проект по благоустройству города

В Краснодаре утвердили муниципальный партийный проект «Комфортный Краснодар». Решение принято на политсовете местного отделения «Единой России», который провел секретарь отделения, глава краевой столицы Евгений Наумов, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

В заседании приняли участие секретарь регионального отделения партии, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Николай Гриценко и первый заместитель секретаря местного отделения, руководитель фракции единороссов в Гордуме Краснодара Вера Галушко.

«В 2024 году в Краснодаре мы создали 13 скверов и бульваров. Но комфортный город начинается с благоустройства в каждом дворе, на каждой улице. <...> Программа позволит нам оперативно совершать «малые дела» по запросам горожан»,— отметил Евгений Наумов.

Средства проекта направят на развитие территорий после ликвидации незаконных сооружений, установку спортивных и детских площадок, лавочек и урн, ремонт дорог и тротуаров, нанесение дорожной разметки. В программу также включили реализацию наказов избирателей и инициативное бюджетирование. Предложения краснодарцев будут собирать первичные отделения партии в округах и депутаты городской Думы от «Единой России».

Николай Гриценко напомнил, что в 2025 году в Краснодаре пройдут выборы губернатора Краснодарского края и депутатов Гордумы восьмого созыва. На заседании утвердили состав организационного комитета для проведения предварительного голосования перед выдвижением кандидатов в городскую Думу. Предварительное голосование стартует 5 марта и продлится до 25 мая.

Анна Гречко