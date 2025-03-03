Девелопер «Л1» намерен построить 190 тыс. кв. метров жилья в поселке Новоселье

Компания «Л1» приобрела 21,6 га в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти под строительство 190 тыс. кв. м жилья. Об этом пишет «Новый проспект» со ссылкой на участников строительного рынка.

По данным издания, на участке появятся семь жилых корпусов, включающие в себя 4,5 тыс. квартир. В первую очередь войдут два корпуса на 1289 квартир общей площадью 55,5 тыс. кв. м, сдача их в эксплуатацию запланирована на 2027 год.

Участок, ранее использовавшийся для сельскохозяйственных нужд, «Л1» купила у АО «Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации» — основного владельца земли в Новоселье.

Комментируя сделку изданию, директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Niloliers Антон Орлов оценил ее в 3,8 млрд рублей. Общий объем инвестиций в проект могут составить до 20 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на месте металлобазы у Американских мостов в Петербурге планируют также построить жилые дома.

Артемий Чулков