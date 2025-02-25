Средний размер выданных в Петербурге кредитов в январе составил 239 тысяч рублей

За первый месяц 2025 года жители Санкт-Петербурга оформили кредиты в среднем на 239 тыс. рублей. По России показатель составил 173,3 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем выданных банками гражданам РФ денежных средств по стране сократился на 36,4% по сравнению с декабрем. Такой уровень стал самым низким с 2024 года. За год отставание составило 11%.

Москва стала лидером по среднему размеру выданных кредитов (296 тыс. рублей). Петербург и Ленобласть (190 тыс. рублей) заняли третье и пятое места соответственно.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что объем выданных в Петербурге POS-кредитов в январе 2025 года уменьшился на 9%.

Татьяна Титаева