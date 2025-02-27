«Белогорье» победило МГТУ в матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» обыграл МГТУ в 28-м туре Суперлиги. Матч прошел на временной домашней арене белгородцев в Туле 26 февраля и завершился со счетом 3:0 (25:21, 27:25, 25:19).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с последнего матча клуба

Фото: пресс-служба ВК «Белогорье» Фото с последнего матча клуба

Фото: пресс-служба ВК «Белогорье»

Самыми результативными игроками команды хозяев стали Иван Подребинкин, набравший 14 очков, и Андрей Марченко (12). У гостей отличился Николай Зубов (18 очков).

«Не понравилось решение судьи в конце второй партии. Так бы игра могла продолжаться, было бы поинтереснее. Чуть-чуть нам не хватает общей игры и опыта игры напряженных концовок. Мы предполагали, что основным игрокам соперника дадут отдохнуть, поэтому надеялись на лучший результат»,— сказал главный тренер МГТУ Михаил Бекетов.

Старший тренер «Белогорья» Леонид Кузнецов отметил, что в матче выступал состав, «которому нужно больше времени на площадке». У команды не было замен, поскольку, все, кого тренерский состав «планировал», были на площадке. «Не секрет, что накапливаются травмы, кому-то нужно передохнуть, попробовать другие варианты. Идет подготовка к плей-офф, и в то же время не хочется терять свои очки. Игра зависела от нас, от нашего настроя»,— считает господин Кузнецов.

По итогам встречи «Белогорье» осталось на третьем месте турнирной таблицы с 59 очками, МГТУ — на последнем с десятью. Лидером чемпионата остается «Зенит-Казань» (74 очка).

В предыдущем туре белгородцы победили «Динамо-Урал» в домашнем матче (3:0). Следующую игру они проведут в Красноярске, где 3 марта встретятся с «Енисеем», занимающим восьмую строчку турнирной таблицы (37 очков).

Алина Морозова