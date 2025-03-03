Организатора борделя с несовершеннолетними приговорили к шести годам колонии

Выборгский районный суд Петербурга приговорил к шести годам лишения свободы Анастасию Якушеву, признанную виновной в организации проституции с участием несовершеннолетних (п. в ч. 2 ст. 241 УК РФ), а также вовлечении девушек в эту деятельность (ч. 3 ст. 240 и ч. 4 ст. 150 УК РФ). Подсудимая признала вину частично. Об этом сообщили 3 марта в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что осужденная входила в состав ОПГ, занимающейся вербовкой девушек в разных городах и организацией предоставления интимных услуг в России и за рубежом. Для маскировки преступной деятельности заключались договоры на обучение модельному бизнесу и участие в показах. Фигуранты проводили медосвидетельствование девушек, фотографировали и снимали их на видео, размещали анкеты с указанием возраста и физических данных.

Исполняя требования клиента, желавшего избежать ответственности за связь с несовершеннолетней, преступники изготавливали поддельные фотокопии паспортов. Возраст девушек при общении друг с другом участники группы кодировали, меняя порядок цифр. Также, изготавливая поддельные документы, вводили в заблуждение клиентов, которые хотели получить несовершеннолетнюю девушку, не имеющую опыта половой жизни.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что квартиру на улице Некрасова использовали для оказания интимных услуг.

Артемий Чулков