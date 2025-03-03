Футбольное поле в Воронеже построит местное ООО «ПСТ сервис» за 93 млн рублей

Подряд на строительство футбольного поля в микрорайоне Никольское в Воронеже получило местное ООО «ПСТ-сервис», известное обновлением «Музея-диорамы» в облцентре. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в самой компании.

По словам собеседника издания, контракт планируется заключить в ближайшее время по цене ниже начальной — за 93,5 млн руб. В аукционе участвовала еще одна компания, предложившая 93,9 млн руб. Начальная цена составляла 99,4 млн руб. Источник финансирования — городской и облбюджеты.

Подрядчику предстоит до 2 декабря 2025 года оборудовать футбольное поле воротами, скамьями, угловыми флажками, а также обустроить административно-бытовой комплекс. Кроме того, необходимо провести электроснабжение и водоснабжение, установить спортивное табло.

По данным Rusprofile, ООО «ПСТ сервис» было зарегистрировано в Воронеже в июне 2011 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 43 млн руб. Единственный владелец — Наталья Романова. Гендиректор — Татьяна Попова. По итогам 2023 года выручка компании составила 187 млн руб., чистая прибыль — 9,1 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 98 млн и 12 млн соответственно. С февраля 2012 года общество получило 113 госконтрактов на 729,3 млн руб. в сумме. Среди них — капремонт детской стоматологической поликлиники №2 за 34,5 млн, благоустройство сквера на улице Никитинской за 18,6 млн, обновление детского лагеря «Восход» за 10,9 млн. Все эти работы были выполнены в Воронеже.

В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал, что «ПСТ сервис» отремонтирует здание учебно-воспитательного комплекса имени А.П. Киселева в Воронеже за 118 млн руб.

Егор Якимов