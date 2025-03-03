Экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина выйдет осенью 2025 года

Зрители увидят экранизацию известного романа «Авиатор» петербургского писателя Евгения Водолазкина 20 ноября 2025 года, сообщает 3 марта ТАСС. Автор работает над картиной с режиссером Егор Кончаловским, музыку для проекта написал композитор Максим Фадеев.

Согласно сюжету романа, получившего премию «Большая книга», главный герой Иннокентий Платонов приходит в себя на больничной койке и понимает, что ничего не помнит. Мужчина начинает записывать отрывочные воспоминания, чтобы попытаться восстановить историю своей жизни.

Память приводит героя в Петербург начала XX века. В реальности же на дворе 1999-й год. Главные роли в картине сыграют Константин Хабенский, Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Софья Эрнст и Ирина Пегова.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Ленфильм» передал вдове первого мэра Петербурга Анатолия Собчака Людмиле Нарусовой материалы к незавершенному фильму о политике.

Андрей Маркелов