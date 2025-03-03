Юрий Слюсарь встретился с Дмитрием Патрушевым и Маратом Хуснуллиным

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь встретился в Москве с вице-премьером России Дмитрием Патрушевым и заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин и Юрий Слюсарь

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Марат Хуснуллин и Юрий Слюсарь

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

С Дмитрием Патрушевым Юрий Слюсарь обсудил модернизацию очистных сооружений в Ростовской области и работу системы обращения с ТКО. Как отметил господин Слюсарь, обе темы требуют федеральной поддержки. На встрече с Маратом Хуснуллиным шла речь о ремонте дорог и комплексном развитии территорий в Ростовской области.

«Пригласил коллег приехать к нам с рабочими визитами. Вместе проедем по проблемным объектам и, уверен, найдем решения»,— отметил Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Кристина Федичкина