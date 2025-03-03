Экс-министру Чувашии доначислили 50,5 млн рублей

Следственные органы СКР по Чувашии завершили расследование дела против бывшего вице-премьера республики Павла Данилова, обвиняемого в получении взяток на сумму 50,5 млн рублей. Его предполагаемый посредник экс-глава «Ипотечной корпорации Чувашской Республики» Алексей Антонов признал вину и получил отсрочку, отправившись в зону СВО. Эксперт считает, что попытка вице-премьера переквалифицировать обвинение со взятки на мошенничество помешала ему заключить контракт с Минобороны, в отличие от признавшего вину Антонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-премьер Чувашии Павел Данилов

Фото: https: / t.me / paveldanilov_official Бывший вице-премьер Чувашии Павел Данилов

Фото: https: / t.me / paveldanilov_official

СКР по Чувашской Республике завершил расследование уголовного дела против бывшего вице-премьера региона — министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павла Данилова, сообщает пресс-служба ведомства. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с августа 2022 года по март 2024 года чиновник получал деньги и ценности на сумму 50,5 млн рублей от представителей ООО «КСК» и ООО «Поволжская СК» за содействие в заключении госконтрактов с организациями, подведомственными минстрою Чувашии. За деяние, вменяемое господину Данилову, может грозить до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 3–5 млн рублей или в размере заработной платы или дохода за три-пять лет, либо штраф в размере 80—100-кратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок 8–15 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности.

Вторым фигурантом дела проходит экс-гендиректор АО «Специализированный застройщик „Ипотечная корпорация Чувашской Республики“» Алексей Антонов, обвиняемый в превышении должностных полномочий (п. «д», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По ст. 286 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок 3–10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. По ч. 4 ст. 291.1 УК РФ возможно наказание в виде штрафа 1,5–3 млн, или в размере заработной платы или дохода осужденного за два-три года или в размере 60—80-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности, либо лишение свободы на 7–12 лет со штрафом в размере от 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Следствие установило, что Алексей Антонов не только передавал взятки Павлу Данилову, но и продолжил строительство дома в поселке Урмары, несмотря на выявленные нарушения. Ущерб от его действий оценивается в 25 млн рублей.

Павла Данилова задержали 30 марта 2024 года в Москве, после чего этапировали в Чебоксары. 1 апреля бывшего вице-премьера и генерального директора «Ипотечной корпорации Чувашской Республики» Алексея Антонова отправили в СИЗО.

Согласно материалам дела, Антонов, будучи гендиректором строительной организации, заключил с администрацией муниципального округа договоры на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья и предоставления детям-сиротам. Также были заключены договоры долевого участия с гражданами, включая семьи с несовершеннолетними детьми. В феврале 2023 года выездная проверка минстроя Чувашии выявила существенные нарушения на объекте. Несмотря на предостережение о необходимости их устранения, Антонов распорядился продолжить строительство без приостановки. В результате работы были выполнены с нарушениями технической и строительной документации, что привело к невозможности ввода здания в эксплуатацию.

В рамках расследования было допрошено более 300 свидетелей, проведено 42 обыска и выемки, 54 осмотра вещественных доказательств и 26 судебных экспертиз. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя суд наложил арест на имущество Павла Данилова и его родственников стоимостью более 91 млн рублей, Алексея Антонова и его родственников — на сумму почти 37 млн рублей, а также на имущество «Ипотечной корпорации Чувашии» на 6,5 млн рублей.

Алексей Антонов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания против Павла Данилова. Впоследствии суд удовлетворил ходатайство о приостановке дела против него в связи с заключением контракта на прохождение военной службы в зоне СВО. Аналогичное ходатайство господина Данилова было отклонено, поскольку он не признал вину, заявив, что планировал не брать взятки, а похитить деньги путем мошенничества.

Сейчас господин Данилов знакомится с материалами дела. Когда он закончит, дело будет передано в прокуратуру Чувашской Республики для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о направлении в суд.

Минстрой Чувашии в последнее время регулярно оказывается в центре коррупционных скандалов. Так, в январе 2025 года глава Чувашии Олег Николаев подписал постановление об увольнении министра строительства Михаила Коледы «в связи с утратой доверия». Как установила прокуратура по итогам проверки, инициированной самим главой республики, господин Коледа способствовал заключению госконтрактов на сумму более 1,5 млрд рублей без проведения торгов в пользу компании, с руководителем которой имел «имущественные и дружеские отношения». Еще в августе 2024 года в министерстве прошли обыски, которые, по данным источников «Ъ», могли быть связаны с делом экс-вице-премьера Данилова. Непосредственно перед отставкой господина Коледы, 14 января, был задержан ведущий инженер Республиканского фонда капремонта при попытке передачи 3,5 млн рублей должностным лицам Минстроя.

Юрист юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов считает, что фигурантам дела о коррупции в минстрое Чувашии наказания грозят в зависимости от выбранных ими стратегий защиты и степени сотрудничества со следствием.

Эксперт отметил, что экс-вице-премьер не признает своей вины: «Более того, он пытается изменить инкриминируемую статью на мошенничество (ст. 159 УК РФ), максимальный срок наказания по которой до 10 лет».

Юрист указал на разницу в санкциях: «Как видно, по статье 159 УК РФ наказание меньше, но сможет ли Данилов доказать, что хотел похитить деньги, а не получал взятку, на данной стадии неизвестно».

«С учетом того что Антонов помогал следствию, он мог заслужить смягчение наказания, но в целом дело приостановлено, так как был подписан контракт с Министерством обороны РФ для участия в зоне СВО», — отмечает юрист.

По словам эксперта, именно непризнание вины и попытка переквалификации обвинения стали причиной отказа в удовлетворении ходатайства господина Данилова о заключении контракта с Минобороны. При этом юрист подчеркнул уникальность потенциальной ситуации. «Если бы заключили контракт с Павлом Даниловым, то это был бы первый контракт, заключенный с МО РФ для участия в зоне СВО для чиновника такого уровня (экс-вице-премьера правительства Чувашии)», — заключил господин Смирнов.

Анар Зейналов