МИД Италии назвал преждевременным план Макрона по перемирию на Украине

Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что приостановка боевых действий между Москвой и Киевом должна обсуждаться вместе с Украиной, Россией, США и Европой. В связи с этим он назвал преждевременным план президента Франции Эмманюэля Макрона о прекращении огня и отправке миротворцев на Украину.

«Я считаю, что все должно быть сделано сообща — Европой и США, чтобы сесть за стол переговоров с Украиной и Россией и достичь справедливого и прежде всего прочного мира, поэтому это пока преждевременно, нам нужно посмотреть, что делать и как это сделать»,— сказал Антонио Таяни журналистам во время визита в Алжир (цитата по ANSA).

Эмманюэль Макрон говорил, что предложение о перемирии, первая фаза которого продлится месяц, было согласовано с Британией на саммите в Лондоне. Замминистра обороны Великобритании Люк Поллард позднее заявил, что «никакого соглашения о том, как выглядит перемирие, достигнуто не было». Он уточнил, что Великобритания и Франция обсуждают с союзниками несколько возможных вариантов.

Подробнее — в материале «Ъ» «План или пропал».

Лусине Баласян