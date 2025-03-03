Драка без ставок

Свердловский областной суд приговорил на сроки от 4 до 14 лет восьмерых участников драки в букмекерской конторе BetBoom в Сысерти, в результате которой один человек погиб, трое получили травмы. По версии следствия, подсудимые устроили драку из-за малозначительного конфликта. Они избили потерпевших бильярдными киями и шарами, кулером для воды. Вину в убийстве подсудимые не признали.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесение приговора участникам массовой драки в букмекерской конторе BetBoom

Фото: Мария Шараева Вынесение приговора участникам массовой драки в букмекерской конторе BetBoom

Фото: Мария Шараева

По обвинению в массовой драке и убийстве в букмекерской конторе BetBoom в Сысерти на скамье подсудимых в Свердловском областном суде оказались восемь человек: Андрей Казанцев, Иман Мамедов, Станислав Новоселов, Дмитрий Осадчий, Рамиль Садыков, Владислав Старков, Кирилл Стародуб и Александр Султанов. В зависимости от степени участия в преступлениях они обвинялись по п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений), по ч.3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья) и по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

По версии следствия, события, которые легли в основу уголовного дела, разворачивались вечером 2 апреля 2023 года. За день до драки между Кириллом Стародубом и потерпевшим Андо Ферре произошел словесный конфликт «на личной почве». Свидетелями перепалки стали друзья Андо Ферре — Арам Хачатрян и Эдмонд Оруджян.

Как считает следствие, в результате конфликта, носившего «по своей сути малозначительный повод», Кирилл Стародуб решил расправиться с оппонентом. К преступлению он решил привлечь своих приятелей.

К вечеру 2 апреля 2023 года Станислав Новоселов созвонился с представителем букмекерской конторы BetBoom на ул. Орджоникидзе Овсепяном и сообщил ему, что хочет встретиться там с Андо Ферре, Эдмондом Оруджяном и Арамом Хачатряном, чтобы разрешить конфликт. Овсепян согласился с условием, что тоже будет на встрече, так как потерпевшие — его друзья.

Как считает следствие, подсудимые решили убить и его.

«Договариваясь о данной встрече, обвиняемые не выдавали своих планов по поводу планируемого преступления, а говорили, что прибудут для мирного урегулирования конфликта», — говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.

По данным СКР, в 22.00 участники будущей драки прибыли в букмекерскую контору и прошли в бильярдный зал. По прибытии Казанцев, Мамедов, Новоселов, Осадчий, Садыков, Старков, Стародуб и Султанов напали на оппонентов и нанесли им множественные удары руками, ногами и подручными предметами — бильярдными киями и шарами, кулером для питьевой воды. Они удерживали потерпевших за одежду, не давая возможности сориентироваться в обстановке и оказать сопротивление.

В ходе драки Арам Хачатрян получил множественные удары ногами и руками в область головы и грудной клетки. Он скончался на месте происшествия. Оруджян, Ферре и Овсепян получили множественные переломы, гематомы и ссадины, что оценивается как тяжкий вред здоровью. Их жизни удалось спасти благодаря своевременно оказанной помощи.

В понедельник, 3 марта, Свердловский областной суд под председательством судьи Андрея Минеева признал всех подсудимых виновными. Наиболее суровое наказание суд назначил Станиславу Новоселову и Владиславу Старкову — 14 лет колонии строго режима. Кирилл Стародуб приговорен к 13 годам лишения свободы, Дмитрий Осадчий и Александр Султанов — к 11 годам и 2 месяцам и 11 годам колонии соответственно. Иману Мамедову получил 7 лет и 8 месяцев в колонии строгого режима, Рамиль Садыков — четыре года. Андрею Казанцеву суд назначил 1,5 года, однако он был отпущен из-под стражи в зале суда, так как отбыл этот срок в СИЗО.

Еще один подсудимый — Сердар Реджепов — ушел на специальную военную операцию (СВО). Производство по его делу приостановлено.

Вину в убийстве осужденные не признали, но сознались в нанесении ударов.

На оглашение приговора прибыли около 80 человек близких и родственников подсудимых. В зал пустили только адвокатов, журналистов и частьродственников. Другие следили за оглашением приговора через ВКС в соседнем зале.

Подсудимые находились в позитивном расположении духа, переговаривались между собой и слали воздушные поцелуи своим возлюбленным. Во время оглашения приговора девушки плакали и были недовольны тем, что их молодых людей отправили в колонию. Один из друзей Андрея Казанцева, которого освободили из-под стражи, начал выкрикивать поздравления и перебивать судью. Приставы удалили его из зала судебных заседаний.

«Не могу назвать данное наказание справедливым. Не были учтены смягчающие обстоятельства — у некоторых подсудимых это явки с повинной. Суд согласился, что отсутствовал предварительный сговор на убийство. Те последствия, которые наступили, были неожиданными»,— рассказала после оглашения приговора адвокат Александра Султанова Екатерина Пономарева.

По ее словам, совершению преступления способствовало аморальное поведение одного из потерпевших, который находился в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно высказывался в адрес одного из подсудимых. «Кроме того, были высказаны оскорбления в адрес близких родственников подсудимых. Они эти слова не смогли пропустить мимо ушей»,— пояснила она.

Мария Шараева