Prada выкраивает сделку

Prada Group готовится выкупить Vercace. Сделка оценивается в €1,5 млрд и может быть заключена в течение нескольких недель, сообщает Finacial Times со ссылкой на источники. Сейчас итальянским модным домом владеет холдинг Capri Capri Holdings, которому также принадлежат такие бренды, как Michael Kors и Jimmy Choo. Ранее сообщалось о том, что среди желающих приобрести Versace также числятся бахрейнская компания Investcorp, частная инвестиционная организация Permira и бывший президент бренда Gucci Марко Биццарри. Основная причина продажи — финансовые проблемы. По данным Bloomberg, за 2024 год убыток бренда увеличился до $21 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Henry Nicholls / File Photo / Reuters Фото: Henry Nicholls / File Photo / Reuters

При этом для Prada сделка — еще один шаг в борьбе за рынок, отмечает директор модного дома Raschini Сергей Викулин: «Здесь речь идет не столько об экономической целесообразности, сколько о существенной и достаточно жесткой борьбе за долю рынка, которая обострилась с 2018-2019 года, после того как большинство независимых брендов оказалось под существенным влиянием этих глобальных конгломератов. Поэтому, безусловно, Prada, чтобы сохранить свое положение, нужно существенно увеличивать долю рынка, учитывая, что у бренда есть большие сложности.

Например, если сравнивать динамику развития за последние три года Miu Miu и Prada, конечно, Miu Miu гораздо выше. Во-первых, это связано с очень точной и очень эффективной маркетинговой политикой, потому что они сделали ставку на то, что сейчас говорит молодое поколение, и это, пожалуй, единственный пример, когда такая ставка отлично сработала. Потому что, если говорить, допустим, о потенциальных клиентах Miu Miu, здесь ресурс еще далеко не исчерпан».

Prada — один из немногих люксовых домов моды, кто пережил глобальный спад в сегменте роскоши, сообщал в конце прошлого года Bloomberg. В третьем квартале 2024 года компания нарастила продажи почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Это произошло в основном за счет роста интереса к бренду Miu Miu, который показал почти двукратный годовой прирост. За последние годы производитель уже успел выпустить множество вирусных вещей — от мини-юбки в стиле преппи и шелковых балеток до сумки Wander.

Поэтому опыт Miu Miu может помочь вывести Vercace из кризиса, предполагает руководитель практики fashion and luxury Адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая: «Не все, что применимо к развитию и увеличению продаж бренда Miu Miu, получится с Versace. Например, основной упор был сделан на работу с молодежной аудиторией и влияние соцсетей. Versace все-таки имеет немного другую целевую аудиторию, его тяжело назвать молодежным брендом, поэтому полностью пойти по модели Miu Miu у Versace не получится.

Но также можно развивать работу с молодыми инфлюенсерами, делать ставку на азиатские рынки, как это было в Miu Miu. Можно выбирать какие-то культовые продукты, которые станут вирусными. Versace всегда был известен своими принтами, красивыми культовыми платьями типа jungle dress, как у Дженнифер Лопес, и поэтому, видимо, надо оставаться в этой стезе, соответствовать ДНК бренда, но фокусироваться на создании каких-то новых культовых вещей, которые Prada Group сможет развивать в рамках бренда Versace».

Это не первый раз, когда Prada стремится завладеть Vercace. В прошлый раз подобное предложение поступало в 2018 году. Однако тогда Vercace стали частью Capri Holdings. Сделку оценили в почти два €2 млрд.

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Андрей Дубков