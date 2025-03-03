В Аксае подрядчика осудили за смерть строителя на рабочей площадке

Аксайский районный суд Ростовской области приговорил 45-летнего местного жителя к одному году колонии-поселения за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, осужденный был привлечен строительной организацией в качестве подрядчика для возведения железобетонных конструкций и являлся ответственным за охрану труда при проведении этих работ. При этом он допустил к работе на строительной площадке монтажника, который не был оформлен и проинструктирован должным образом. В июле 2024 года монтажник погиб, упав с 27-метровой высоты.

Кристина Федичкина