Forbes: Украина и ЕС ищут способы заменить ракеты США для систем ПВО

Украина и ее союзники из числа стран Евросоюза усиленно ищут способы заменить ракеты США, которые используются в поставленных Украине западных системах противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Это происходит на фоне ухудшения отношений Киева с Вашингтоном и планов президента Дональда Трампа по полной остановке военной помощи, пишет журнал Forbes.

Отметим, что именно американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые способны сбивать российские баллистические ракеты, являются костяком действующей системы ПВО Украины. Суммарно ВСУ получили от западных союзников не менее 22 пусковых установок и около 1 тыс. ракет для этих ЗРК, не считая радиолокационных систем и иных компонентов системы ПВО. Обозреватели журнала напомнили, что европейские партнеры могут самостоятельно производить практически все необходимые ВСУ виды оружия, за исключением зенитных ракет класса «земля—воздух».

Один из способов выхода из сложившейся ситуации представители ВСУ видят в переходе на европейские системы ПВО — немецкие IRIS-T, французские SAMP/T и норвежские NASAMS. В конце февраля производитель NASAMS компания Kongsberg Defence & Aerospace уже анонсировала открытие завода на территории Украины для производства ракет этой системы.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов сообщила, что отсутствие ракет для систем Patriot является самой большой проблемой для ВСУ в контексте возможного прекращения американских поставок.

Дмитрий Сотак