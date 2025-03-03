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Детский омбудсмен Татарстана раскритиковала родителей, назвавших сына Трампом

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец раскритиковала родителей из Новосибирска, которые решили назвать своего сына Трампом. Об этом уполномоченная по правам ребенка в республике сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Отец ребенка сообщил, что не ожидал, что его семья столкнется с травлей в интернете. Мужчина рассказал, что новость об имени оказалась настолько резонансной, что к паре стали обращаться журналисты из разных стран. Родители также задумались о смене имени мальчика.

«А подумать головой, что вашему ребенку потом жить с таким именем слабо? Или важно хайпануть, а про ребенка даже не думаем?» — отметила Ирина Волынец.

Ранее детский омбудсмен Татарстана выступила с инициативой разработать регламент, позволяющий работникам ЗАГСа отказывать в регистрации непонятных имен, которые могут унизить достоинство ребенка или стать поводом для травли.

Диана Соловьёва

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