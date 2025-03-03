На Кубани построят и отремонтируют не менее 55 спортобъектов в 2025 году

В Краснодарском крае в 2025 году построят и капитально отремонтируют не менее 55 объектов спортивной инфраструктуры. Вопросы развития отрасли обсудили 3 марта на краевом совещании в Краснодаре с участием вице-губернаторов Александра Власова и Александра Нестеренко, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В 2025 году планируем построить и капитально отремонтировать не менее 55 объектов спортивной инфраструктуры. В том числе центров единоборств, малобюджетных залов, спортивных баз, многофункциональных площадок. Это поможет привлечь еще больше жителей к занятиям физкультурой»,— заявил господин Власов.

С 2015 года на Кубани возвели и модернизировали более 270 спортивных объектов. По словам Александра Власова, активный темп строительства обеспечивает региону передовые позиции в отрасли на федеральном уровне.

Сейчас краевыми властями разрабатывается проект Дворца гимнастических видов спорта на территории «Города спорта» в Краснодаре. Площадь сооружения составит 23 тыс. кв. м. Комплекс будет включать тренировочные, хореографические и тренажерные залы, а также трибуны для 2 тыс. зрителей.

Александр Нестеренко отметил, что в рамках спортивного кластера завершено проектирование спортивной школы-интерната на 500 мест с учебным, спальным и спортивным блоками. В планах также строительство легкоатлетического центра, гостиницы, Дома спорта Кубани с музеем, теннисной академии и Парка достижений.

Участники совещания также обсудили вопросы подключения спортивных комплексов к инженерным сетям и развития транспортной инфраструктуры. Отдельное внимание уделили достройке комплекса для прыжков на батуте и спортивной акробатики в Краснодаре, готовность которого составляет 24,5%.

Кроме того, на встрече рассмотрели строительство легкоатлетического центра в станице Динской, который планируют сдать летом 2025 года. Сейчас рабочими ведутся отделочные, инженерные и монтажные работы. Рядом с центром запланировано строительство общежития для спортсменов.

Анна Гречко