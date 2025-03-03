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Администрация Ижевска направит почти 5 млн рублей на закупку трех автомобилей

Администрация Ижевска закупит три автомобиля «Лада Веста» для обновления автопарка, сообщили «Ъ-Удмуртия» в пресс-службе муниципалитета. Соответствующий контракт на 4,8 млн руб. появился на портале госзакупок 28 февраля. Поставщика определят 12 марта.

Фото: Centre digital & media

Фото: Centre digital & media

В горадминистрации отметили, что на сегодняшний день 90% автомобилей парка имеют возраст 13 лет и старше. Машины среди прочего используются для работы службы технического надзора за состоянием улично-дорожной сети и для объездов территорий города сотрудниками административной инспекции.