Анапский детский санаторий планирует принять 3 тысячи детей в 2025 году

Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» планирует принять около 3 тыс. детей и подростков в 2025 году. Первая группа отдыхающих уже прибыла в рамках краевой госпрограммы «Дети Кубани», сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / gemrussia.ru Фото: https: / gemrussia.ru

В юбилейный для учреждения 50-й год организаторы подготовили расширенный комплекс мероприятий и услуг. Для гостей предусмотрены лечебно-оздоровительные процедуры, развлекательные и образовательные программы.

«Это и образовательные часы, которые дети могут посещать в рамках своего школьного обучения, чтобы они не потеряли необходимую информацию»,— заявил руководитель отдела развития и контроля качества санатория Александр Цветков.

По его словам, разработан специальный комплекс мероприятий, приуроченный к 50-летнему юбилею. Помимо собственных программ, санаторий привлекает сторонние организации для разнообразия досуга отдыхающих.

Инфраструктура комплекса включает большой теплый бассейн, доступный как для спортсменов, так и для обычных отдыхающих.. Также на территории функционируют два обновленных спортивных зала — в спальном корпусе и на открытом воздухе.

Анна Гречко