Депутаты Воронежской гордумы предлагают ускорить приватизацию муниципального жилья

Ситуацию с эксплуатацией, содержанием и развитием муниципального жилищного фонда обсудили на заседании постоянной комиссии Воронежской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.



Фото: Воронежская городская дума

По данным руководителя управления жилищных отношений мэрии Олега Зацепина, на 1 января 2025 года муниципальный жилищный фонд Воронежа состоял из 6948 жилых объектов, подавляющее большинство их имеет социальное назначение. В результате разъяснительной работы управления жилищных отношений среди нанимателей социального жилья о выгодах оформления помещений в собственность, за 2024 год муниципалитет подписал 372 договора приватизации такого жилья.

Наниматели муниципального жилья должны вносить оплату за наем. В 2024 году город получил 39,8 млн. рублей. Но многие люди пренебрегают обязанностью платить. Так, за прошлый год мировыми судьями было выдано 524 судебный приказа о солидарном взыскании задолженности на общую сумму 7 млн. рублей. С гражданами, которые готовы вернуть долг, но не могут это сделать единовременно, были заключены 79 соглашений о рассрочке. 5,5 млн. рублей удалось собрать, благодаря поквартирному обходу должников, отправке им уведомлений о задолженности и угрозе выселения.

Всего в год мэрия тратит на содержание муниципального жилищного фонда около 49 млн. рублей. Председатель комиссии Думы по ЖКХ Александр Сысоев попросил управление жилищных отношений рассмотреть варианты, как снизить финансовую нагрузку на город, мотивировать граждан активнее приватизировать муниципальное жилье. Предоставить информацию необходимо через месяц.