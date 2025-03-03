В Чебоксарах начальника цеха осудили за смерть сотрудницы

Суд признал виновным начальника цеха, из-за ненадлежащего исполнения обязанностей которого погибла сотрудница. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

По материалам следствия, в ночь на 8 марта 2024 года на чебоксарском предприятии по производству керамических изделий работница погибла, упав в движущийся механизм печи при загрузке извести. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Инцидент произошел по причине халатности начальника цеха, который не обеспечил безопасные условия труда: механизм не имел защитных ограждений, а лестница не соответствовала нормативным требованиям.

Суд вынес обвинительный приговор, предусмотренный ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Артём Дергунов