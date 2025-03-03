В Нидерландах нашли похищенную 50 лет назад картину Брейгеля-младшего

Правоохранительным органам Нидерландов совместно с известным детективом и журналистами удалось раскрыть дело о похищении в 1974 году из музея в Гданьске картины Питера Брейгеля-младшего «Женщина, несущая угли». Об этом сообщает агентство AFP и сам детектив Артур Бранд, специализирующийся на розыске произведений искусства. По его словам, к преступлению могли быть причастны спецслужбы ПНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина «Женщина, несущая угли»

Фото: Fred ERSNT / Museum Gouda / AFP Картина «Женщина, несущая угли»

Фото: Fred ERSNT / Museum Gouda / AFP

Круглая картина диаметром в 17 см была написана в 1626 году. На ней женщина несет в одной руке горящие угли, в другой — ведро с водой, что иллюстрирует голландскую поговорку и означает двуличие. В 1970-х картина находилась в Национальном музее Гданьска. В апреле 1974 года ее случайно уронили и из рамы выпала вырезанная журнальная репродукция. Расследованием занялись польские спецслужбы. С тех пор ничего о нем не сообщалось.

В прошлом году картину заметили журналисты издания Vind в Музее Гауда в Нидерландах. В описании указывалось, что картина из частной коллекции и не выставлялась последние 40 лет. Журналисты сообщили об этом детективу Бранду и полиции. Нынешний владелец картины (он просил не раскрывать его имя) сообщил, что картина была куплена его отцом у владельца галереи, названия которой он не знает. Официальных комментариев от правоохранительных органов Нидерландов и Польши по поводу обнаружения картины пока не поступало.

Алена Миклашевская