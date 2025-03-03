Три человека пострадали из-за фуры, врезавшейся в дом в Нижегородской области
Большегрузный автомобиль врезался в дом в селе Ломовка городского округа Кулебаки Нижегородской области. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, водитель на повороте не справился с управлением и врезался в частный дом, где на тот момент было четыре человека.
Большегрузный автомобиль врезался в дом в селе Ломовка городского округа Кулебаки
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
В аварии пострадали водитель и двое жителей дома, их госпитализировали. Для ликвидации последствий происшествия привлекались одна единица техники и четверо спасателей, они смыли разлившееся топливо.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.