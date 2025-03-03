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19 ветеранов Великой Отечественный войны станут «Почетными гражданами Ижевска»

Звание «Почетный гражданин города Ижевска» присвоят 19 ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщил глава города Дмитрий Чистяков во «ВКонтакте».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Это решение единогласно поддержали депутаты гордумы на заседании комиссии по присвоению званий. Утверждение кандидатур состоится на мартовской сессии.

Всего в республике насчитывается 112 ветеранов ВОВ, по данным на середину ноября 2024 года: 37 участников и три инвалида Великой Отечественной войны (ВОВ), 26 жителей блокадного Ленинграда, один — осажденного Сталинграда и 45 бывших узников концлагерей.