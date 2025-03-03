19 ветеранов Великой Отечественный войны станут «Почетными гражданами Ижевска»

Звание «Почетный гражданин города Ижевска» присвоят 19 ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщил глава города Дмитрий Чистяков во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Это решение единогласно поддержали депутаты гордумы на заседании комиссии по присвоению званий. Утверждение кандидатур состоится на мартовской сессии.

Всего в республике насчитывается 112 ветеранов ВОВ, по данным на середину ноября 2024 года: 37 участников и три инвалида Великой Отечественной войны (ВОВ), 26 жителей блокадного Ленинграда, один — осажденного Сталинграда и 45 бывших узников концлагерей.