Имя Леонида Брежнева вернут на мемориал «Малая Земля» в Новороссийске

В Новороссийске после реставрации мемориала «Малая Земля» под памятной цитатой вновь появится имя Леонида Брежнева. Как сообщили в городском управлении культуры, работы по восстановлению надписи будут выполнены в рамках заключенного контракта без выделения дополнительных средств, пишет «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

О том, что во время реставрации с фасада памятника исчезла подпись генсека, заявил представитель местного отделения КПРФ Виталий Пронькин. По его словам, проект обновления мемориала не учитывал ряд элементов, входивших в его исторический облик. В частности, господин Пронькин упомянул отсутствие имени Леонида Брежнева под цитатой «Горела земля, дымились камни. Плавился металл, рушился бетон. Но люди, верные своей клятве, не попятились с этой земли». Он также сообщил, что партийное отделение направило обращения в министерство культуры Краснодарского края и депутату Законодательного собрания Кубани Павлу Соколенко.

Как выяснил «Ъ-Новороссийск», подпись Леонида Брежнева исчезла с мемориала еще в конце 1980-х годов. В ходе текущей реставрации этот элемент также не был предусмотрен. Сейчас подрядчику направили письмо с просьбой рассмотреть возможность воссоздания первоначального облика памятника, установленного в честь высадки морского десанта в 1943 году.

Вячеслав Рыжков