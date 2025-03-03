«Россети Тюмень» направили около 1 млрд рублей на реконструкцию перехода ЛЭП через Иртыш

«Россети Тюмень» провели реконструкцию перехода двух высоковольтных линий электропередачи «Горная – Косач» и «Горная – Уват» через реку Иртыш в Тюменской области. Объекты участвуют в электроснабжении трубопроводной системы между месторождениями Западной Сибири и нефтеперерабатывающими заводами в центральной России. Стоимость инвестиционного проекта превысила 950 млн рублей.



В районе перехода ЛЭП через крупнейший приток Оби специалисты смонтировали свыше 13 километров провода, который переносит сильный ветер и грозы, установили 11 опор, более 2,5 тысячи изоляторов, 160 птицезащитных устройств и 108 сигнальных шаров-маркеров. Высота двух возведенных переходных опор — 94 метра, что сопоставимо с высотой 30-этажки.

Чтобы обезопасить реконструируемый участок линии от размыва в период половодья, специалисты укрепили 200 метров береговой линии с помощью шпунтовых свай. Специалисты применили габионные конструкции, которые защитят энергообъекты от весеннего ледохода.

«Россети Тюмень» постоянно совершенствуют и развивают электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона. Реконструкция перехода воздушных линий 110 кВ «Горная – Косач» и «Горная – Уват» через Иртыш повысила надежность электроснабжения 6 тысяч жителей и 34 социально значимых объектов в Уватском районе.

АО «Россети Тюмень»